Stjerneskuespiller beskyldes for voldtægt

Den franske skuespiller Gérard Depardieu er anmeldt for voldtægt og andre seksuelle overgreb, oplyser en kilde ved anklagemyndigheden i Paris, der efterforsker sagen.

Gennem sin advokat afviser skuespilleren alle anklager.

Kilden ved anklagemyndigheden siger, at en kvinde indgav anmeldelsen mandag.

Avisen Le Parisien og tv-stationen BFMTV meddeler begge, at der er tale om en 22-årig komiker og danser, som har fået undervisning af Depardieu.

De påståede overgreb skal have fundet sted i den 69-årige skuespillers hjem i Paris den 7. august og 13. august.

Depardieus advokat, Hervé Termime, siger, at han beklager, at sagen nu er blevet offentligt kendt, og at han er overbevist om, at hans klient vil blive renset for anklagerne.