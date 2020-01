Stockholm ramt af to kraftige eksplosioner

To eksplosioner med kun 500 meters afstand har natten til tirsdag ramt etagebygninger i Stockholm-forstaden Husby, skriver den svenske avis Expressen.

Indtil nu er der kun fundet en kvæstet person, som er blevet kørt på sygehuset. Redningsfolk søger efter flere sårede personer.

Mange beboere er blevet evakueret, og en talstærk skare af redningsfolk arbejder i området.

Skrækslagne beboere kan berette om to kraftige eksplosioner, som fik bygninger til at skælve. Eksplosionerne var så kraftige, at de kunne høres i nabobyerne. Ifølge politiet er skaderne på bygningerne omfattende.

Foto: 10080 Fredrik Sandberg/TT/Ritzau Scanpix

Plaget af eksplosioner

- Der er tale om to forskellige eksplosioner på to adresser med omkring 500 meters afstand, bekræfter Åsa Sköld, som er leder af redningsaktionen, til Expressen.

Området er ifølge politiet blevet spærret af, og betjente arbejder på højtryk for at finde ud af, hvad der er årsag til eksplosionerne, som sendte byger af glasskår ud i området.

Redningstjenesten arbejder nu på at få en bygningsingeniør ud til de to bygninger for at vurdere, om der er nedstyrtningsfare for bygningerne som følge af eksplosionerne.

Stockholm og byens forstæder har gennem længere tid været plaget af kraftige eksplosioner.