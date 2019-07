Større brand: - Hold jer væk!

Politi og brandvæsen kæmper med naturbrand. Beboere opfordres til at lukke døre og vinduer

Politi og brandvæsen er onsdag eftermiddag til stede ved en større naturbrand ved Hove Møllegård nær Smørum nordvest for København.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Politiet skriver, at borgere i området bedes holde sig på afstand, og de opfordres samtidig til at gå indendøre og lukke døre og vinduer.

Ifølge politiet er det et område på omkring to-tre hektar, der brænder. Der er ild i halmballer og noget mødding, og der er ikke fare for, at ilden spreder sig.

Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne.

Ekstra Bladet følger sagen...