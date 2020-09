Større brand i autoværksted: Delvist udbrændt

En brand er brudt ud i et autoværksted på Hæstrupvej i Hæstrup Mejeriby syd for Hjørring.

Stedet var overtændt. Omkring klokken 16.30 kan politiet oplyse, at der er styr på branden, og at autoværkstedet er voldsomt skadet og delvist udbrændt.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Foto: René Schütze

Karsen Højrup Kristensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi, uddybede over for Ekstra Bladet, mens branden stadig var i gang, at det er en større brand.

- Det er sådan, at tagpladerne springer. Der har været rigtig godt gang i flammerne, men der begynder at komme ro på nu. Men inden vi kom, så var der meget brand, siger han.

Anmeldelsen løb ind klokken 15.33.

Autoværkstedet, der stod i flammer, ligger tæt på beboelse.

Foto: René Schütze

Foto: René Schütze

Man ved endnu ikke, hvorfor branden er brudt ud. Steder bliver afspærret, når brandvæsenet er helt færdige på stedet, så en brandundersøgelse kan sættes i gang og brandårsagen kan slås fast.

- Der er ikke noget, der tyder på noget mistænkeligt. Men jeg kan ikke komme det nærmere, og det er derfor vi laver sådan en undersøgelse. Der er mange muligheder i sådan et autoværksted, siger vagtchefen.

Der var ikke nogen personer til stede ved autoværkstedet, og der er ikke risiko for personskade.