Større uheld på motorvej

Der er sket et større uheld på Østjyske Motorvej, oplyser P4 Trafik Syddanmak.

Motorvejen har været spærret lige før Lillebæltsbroen i retning mod Fyn.

Vagtchef Jørn Lindhardt fra Sydøstjyllands Politi oplyser, at en lastbil og en varebil 'har haft tæt kontakt'. Formentlig er den ene kørt op i den anden.

- Lastbilen står på tværs hen over vejen, så to af de tre vognbaner er spærret.

Vagtchefen oplyser, at en person er kørt til tjek på skadestuen, men derudover er det kun materiel skade. P.t. er der lange køer på motorvejen.

- Trafikken glider i en vognbane, men der er kødannelser. Det er sket på et dumt sted et dumt tidspunkt, men det er der jo ikke noget at gøre ved, lyder det fra vagtchefen, som ikke vil sætte tidshorisont på, hvornår alle spor igen er farbare.