Største narkofangst nogensinde i Uruguay

En lokal eksportør tippede myndighederne i Uruguay om, hvad der viste sig at blive landets største narkofund nogensinde

Myndighederne i Uruguay har beslaglagt 4,4 ton kokain, hvilket beskrives som 'den største narkofangst i landets historie'.

Kokainen blev fundet i containere med soja-mel på havnen i hovedstaden, Montevideo. Det skete som led i en fælles operation mellem søværnet og toldmyndighederne i landet.

I de to første containere, der blev undersøgt, blev der fundet "i alt 4418 kilo (kokain, red.) svarende til 4003 mursten," lyder det fra søværnet i en erklæring.

Det var en lokal eksportør på havnen, der havde tippet myndighederne.

Jaime Borgiani, Uruguays tolddirektør, anslår, at den store mængde narkotika ville være en milliard dollar værd på det europæiske marked. Det vides ikke, hvorvidt containerne med kokain var på vej mod Europa.

Politiet har anholdt ejeren af containerne og hans søn efter fundet. Samtidig konfiskerede politiet stofferne.

- Det er vigtigt for os at vise verden og narkohandlere, at man ikke skal rode sig ud i noget med Uruguay, siger Borgiani.

Uruguay bruges i stigende grad som et transitland for latinamerikansk-produceret kokain, der skal fragtes til Afrika og Europa.

Colombia, Peru og Bolivia er de største producenter af kokablade, den primære ingrediens i kokain.

Den tidligere rekord for narkofund i Uruguay var på tre ton. Det blev fundet i en container, der skulle til Afrika, på Montevideo-havnen i november.

I august beslaglagde tyske toldere intet mindre end 4,5 ton kokain fra et containerskib i Hamburg, der var stævnet ud fra Uruguay.

Her lød det, at fragten bestod af sojabønner, men da tolderne åbnede containerne bestod de udelukkende af sorte sportstasker.