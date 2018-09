Stoppede for at hjælpe bilist: I bilen var lejemorderen der skulle dræbe ham

Den 11. november sidste år var den 60 årige Carlos Cruz-Echevarria på vej hjem til sit hus i staten Florida i USA, da han fik øje på en bil, der sad fast i grøften. Carlos steg ud af sin bil og gik hen for at se nærmere på bilen. Og da han bøjede sig for at kigge ind gennem bilens vinduer, fik han adskillige skud direkte i hovedet.

Carlos døde på stedet meget tæt på sit hjem i Daytona Beach, og hans lig blev fundet senere samme aften. For politiet fremstod det grusomme scenario dengang som et bilrøveri, der var gået helt galt og var endt i et drab. Der skulle gå adskillige måneder, før politiet kom frem til en helt anden konklusion. Bilisten, som Carlos var stoppet op for at hjælpe, var nemlig en 24-årig lejemorder, der var blevet bestilt til at dræbe Carlos.

I sidste uge meldte politiet i Florida ud på et pressemøde, at de havde anholdt tre personer, der nu er tiltalt for drabet på Carlos Cruz-Echevarria. Politiet beskriver mordet på Carlos som en koldblodig henrettelse, der var planlagt i forvejen.

Det skriver flere medier heriblandt Washington Post og Independent samt sherif-kontoret i Volusia County i Florida

Disse tre personer er tiltalt for mordet på den 60-årige Carlos Cruz-Echevarria. Fra venstre: Kelsey McFoley, Melissa Rios Roque og Benjamin Bascom. (foto: Volusia County Dept. of Corrections)

Carlos bil fundet udbrændt

I forbindelse med drabet i november sidste år fandt politiet liget af Carlos ved siden af bilen, der sad fast i grøften, mens hans egen bil var væk, angiveligt stjålet. Men senere fandt politiet Carlos bil, der var total udbrændt. Og politiet begyndte at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor nogle skulle stjæle en bil for kort efter at brænde den.

Efterforskerne begyndte nu at undersøge telefonopkald fra mobiltelefoner i området ved bilen i grøften og ved området, hvor Carlos udbrændte bil blev fundet. Og her dukkede navnet på den 24-årige Benjamin Bascom op, der i forvejen var kendt af politiet for flere alvorlige forbrydelser. Hans DNA blev i øvrigt også fundet på bilen i grøften. Og ved nærmere undersøgelser fandt man også ud af, at Benjamin Bascom flere gange havde ringet til den 28-årige Kelsey McFoley, der direkte kunne relateres til det 60-årige offer Carlos.

Truet med pistol i forbindelse med vej-vrede

Kelsey McFoley og Carlos havde nemlig begge tidligere været involveret i en sag om vej-vrede, hvor Kelsey McFoley havde truet Carlos med en pistol. Carlos havde imidlertid skrevet hans nummerplade ned og senere peget ham ud for politiet. Drabet mod Carlos blev begået kort før, at han skulle vidne mod Kelsey McFoley i en retssag, der helt sikkert vil give McFoley mange år bag tremmer på grund af hans i forvejen mange begåede forbrydelser.

Politiet og anklagemyndigheden arbejder netop nu ud fra, at Kelsey McFoley havde hyret Benjamin Bascom til at begå mordet. Og hans kæreste Melissa Rios Roque havde hjulpet til med at stalke Carlos samt sørge for hjælpe Benjamin Bascom med flugten efter det brutale mord.

De tre tiltalte i sagen kan i værste fald se frem til dødsstraf eller fængsel på livstid.

Politichefen Mike Chitwood har ifølge Washington Post udtalt følgende omkring sagen:

- Det er en af de mest forfærdelige, afskyelige og kujon-agtige forbrydelser, jeg nogensinde har oplevet.