Stor aktion: 12 personer sigtet for handel med flere hundrede kilo amfetamin

Ni mænd og tre kvinder blev tirsdag anholdt i en større, koordineret politiaktion flere steder i landet.

De er sigtet for at have erhvervet og solgt flere hundrede kilo amfetamin.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne fandt sted i Nørresundby, Vejle, Horsens, på Djursland, i Aarhus-området, og på Københavns Vestegn. Under ransagningerne blev der fundet både amfetamin og våben.

- De anholdte er efter vores vurdering at betragte som andet led i distributionskæden ved at have aftaget amfetamin fra bagmændene for derefter at sælge det videre til andre, siger politiinspektør for Særlig Efterforskning Vest, Carit Andersen.

Højtplacerede bagmænd

Tirsdagens aktion er resultatet af en længerevarende efterforskning mod den organiserede narkokriminalitet og har tråde til en større politiaktion i Odder-området 28. juli.

Her blev der fundet flere hundrede kilo amfetamin, og to mænd og en kvinde blev anholdt og efterfølgende varetægtsfængslet for dobbeltlukkede døre.

- Det er vores vurdering, at der blandt de anholdte er flere højtplacerede bagmænd fra det organiserede, kriminelle miljø. De har været første led i distributionskæden og har forarbejdet amfetaminen, og sådanne personer er det vigtigt at vi får stillet til ansvar som led i bekæmpelsen af den organiserede narkokriminalitet, siger Carit Andersen.

11 af de anholdte fremstilles onsdag klokken 9 i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.