Stor aktion: 31 personer anholdt i kæmpesag

Politiet har slået til mod et organiseret kriminelt netværk med rødder i Albanien, der mistænkes for indsmugling og videredistribution af cirka 1650 kilo kokain og heroin

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

31 personer er indtil videre blevet anholdt en række steder på Sjælland – herunder flere udenlandske statsborgere - i en sag om indsmugling og distribution af store mængder hård narkotika og våben.

Efterforskningen har rettet sig mod et organiseret kriminelt netværk med rødder i Albanien, der blandt andet mistænkes for indsmugling og videredistribution af cirka 1650 kilo kokain og heroin, skriver politiet i en pressemeddelese.

Anholdelserne er foretaget i et samarbejde mellem Særlig Efterforskning Øst (SEØ), politikredsene på Sjælland, myndighederne i Sverige, Holland, Belgien, Slovenien, Albanien og Tyskland og det europæiske politisamarbejde, Europol.

- Det er en stor sag, der har tråde ud bredt i Europa. Vi har gennem længere tid – sammen med vores europæiske kolleger i Europol – efterforsket netværket, som vi mistænker for omfattende og organiseret smugling af kokain, heroin og våben. Derfor er det selvfølgelig yderst tilfredsstillende, at dagens aktion er gennemført med succes, og i dag har resulteret i indtil videre 31 anholdelser alene her i landet, siger leder af SEØ, politiinspektør Torben Svarrer.



Der er på Sjælland foretaget ransagning af over 40 lokaliteter, og der er i løbet af efterforskningen og ved dagens aktioner i Danmark og udlandet beslaglagt større mængder narkotika, våben og kontantbeløb. Derudover omfatter efterforskningen på tværs af de europæiske lande også omfattende hvidvask af store beløb.



Politiet kan ikke udelukke flere anholdelser i sagen.

Flere anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag.