Stor aktion i Holland: Terrorister planlagde angreb mod 'stort arrangement'

Syv mænd er anholdt i Holland under mistanke for at være i færd med at planlægge et terrorangreb

Politiet i Holland har anholdt syv mænd, der mistænkes for at planlægge et angreb, hvor de ville bruge håndgranater, automatvåben og bombebælter.

Det oplyser den hollandske anklagemyndighed i en meddelelse, skriver Reuters. Angrebet skulle have været rettet mod 'et stort arrangement i Holland, hvor der ville have været mange ofre'.

- De mistænkte var på udkig efter AK47-maskinpistoler, håndvåben, håndgranater, bombebælter og råmaterialer til flere (bil)bomber, skriver den hollandske anklagemyndighed.

Flere lokationer

De anholdte skulle angiveligt planlægge at angribe én lokation med automatvåben og bombeveste, mens en bilbombe skulle detoneres et andet sted.

Ifølge det hollandske medie De Telegraaf, er der tale om mænd i alderen fra 21 til 34 år. Tre kommer ifølge mediet fra byen Arnhem, to fra Rotterdam, en fra Huissen og en person fra Vlaardingen.

Det er politiets opfattelse, at gruppens leder er en 34-årig mand med irakisk baggrund. Han blev i 2014 dømt for at forsøge at udrejse af Holland for at tilslutte sig IS. Yderligere to af gruppens medlemmer er også dømt for at forsøge at tilslutte sig IS.

Ved aktionen fandt politiet ifølge De Telegraaf fem håndvåben.