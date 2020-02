Stor aktion i Tyskland: 12 anholdt

Ransagninger rettet imod en formodet højreorienteret terrorcelle har fået forbundsstatsanklageren til at varetægtsfængsle 12 ud af 13 mistænkte.

Det skriver dpa via Süddeutsche Zeitung.

Alle de anholdte er tyskere og mænd.

Fredag eller lørdag skal de for en dommer i grundlovsforhør.

Her skal dommeren bestemme, om de skal fængsles eller løslades.

De tyske myndigheder vurderer, at fem formodede højreorienterede har dannet terrorgruppen med det mål at rette anslag mod politikere, asylansøgere og muslimer.

Dette skulle udløse borgerkrigslignende tilstande.

Ifølge det tyske medie har de mistænkte mødtes på forskellig vis og en af skulle angiveligt have koordineret disse møder.

Desuden har mændene mødtes i chatgrupper og pr. telefon.

Otte andre er mistænkt for at ydet støtte til terrorgruppen. Her skulle de skaffe penge og våben og på anden vis have hjulpet til med planlægning og udførelse af terrorangreb.

Ransagningerne fandt sted i morges på 13 lokationer fordelt i seks delstater.

