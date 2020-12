Stor aktion i Tyskland: 500 betjente indsat

Siden omkring klokken 6 torsdag morgen har tungt bevæbnet politi slået til mod adskillige adresser i Berlin og Hamborg.

Det skriver tyske medier, blandt andet Bild.

Den store indsats skal være målrettet mod kriminelle klaner i Berlin og Hamborg.

Omkring 500 betjente fra hele landet skal være sat ind i aktionen, hvor der bliver arbejdet simultant på mere end 10 adresser. Flere andre lejligheder skal desuden være mål for ransagninger.

Tre konkrete personer skal desuden være mål for aktionen, da politiet har arrestordrer på de tre personer med, skriver Bild.

Specialstyrker sat ind

Blandt andet de tyske specialstyrker, Spezialeinsatzkommando (SEK) samt antiterrorstyrken Grenzschutzgruppe 9 skal være en del af aktionen mediet.

Martin Steltner, der er talsmand for anklagemyndigheden, bekræfter over for Bild, at de tre personer er anholdt i forbindelse med aktionen.

Berlin har i de senere år i stigende grad været hærget af de kriminelle familier, kaldet klaner, der står bag omfattende organiseret kriminalitet i den tyske hovedstad, og tysk politi har derfor i flere omgang sat hårdt ind mod klanerne.

