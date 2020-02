Stor aktion: Kvinde låst inde i pakkeboks

En kvinde sidder låst inde i en pakkeboks på Islands Brygge, oplyser Hovedstadens Beredskab.

- Hun sidder inde i en pakkeboks og kan ikke komme ud, siger operationschef ved Hovedstadens Beredskab Christian Nested.

Han kan oplyse, at meldingen kom klokken 20.13.

- Vi har en blandt andet en indsatsleder og en redningsenhed ude. Der er nok en 20 mand, vil jeg tro, tilføjer han.

Hvorvidt kvinden sidder klemt fast eller mangler ilt i boksen, har operationschefen ikke nogen informationer om, og blandt andet derfor har de et større mandskab ude.

- Vi skal have både en plan A, B og C klar for at komme ind til hende. Det kan være, vi skal igennem en væg for eksempel, og derfor har vi flere muligheder ude på stedet, siger Christian Nested.

Foto: Anthon Unger

Gammel bankboks

Ekstra Bladets mand på stedet har fået oplyst af indsatslederen, at der er tale om en gammel bankboks.

Derfor skal der forceres en 25-35 centimeter tyk jerndør, før man kan komme ind til kvinden.

Der skulle være boret hul til i boksen, så kvinden kan få luft.

Ekstra Bladets mand på stedet erfarer desuden, at der er 12 redningskøretøjer ude på stedet med specialværktøj.

Vores redningsspecialister fra #Specialtjenesten arbejder på at få kvinden ud af boksen. Første prioritet er luft. Flere muligheder for endelig frigørelse er i spil, men det tunge materiel køres i stilling. #HBeredskab pic.twitter.com/Ane6u1Fivk — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) February 27, 2020

Ude af boksen

Beredskabet kan nu oplyse, at man har fået kvinden ud af boksen.

- En låsesmed har fået døren op, oplyser Christian Nested.

- Så slap vi jo for at smadre det hele op, så at sige, tilføjer han.

Kvinden skulle ikke have lidt nogen skade, vurderer han desuden om kvinden, som nu er i politiets varetægt.

Bygningsejer var på stedet og havde nøgler, men de virkede ikke.

Låsesmeden kunne heldigvis ordne mekanikken, oplyser Christian Nested.

Ekstra Bladets mand på stedet har talt med låsesmeden, som kan oplyse, at maling omkring døren gjorde, at døren spændte.

Opdatering #IslandsBrygge. Låsesmeden har heldigvis fået has på boksen, og kvinden er kommet ud, så vi pakker borehammerne tilbage på køretøjerne. #HBeredskab — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) February 27, 2020

