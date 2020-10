Stor aktion mod bande: Ni anholdt i narkosag

Københavns Politi har tirsdag meldt ud, at ni fra en københavnsk bandegruppering er anholdt for salg af narkotika

Ni personer er tirsdag blevet anholdt for salg af narkotika i en koordineret aktion, fortæller Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Aktionen var rettet mod en bandegruppering og såkaldte 'hvide bude', der oftest bliver sat i forbindelse med handel af kokain og andre hårde stoffer.

Ni adresser i tre forskellige politikredse på Sjælland blev ransaget i forbindelse med anholdelserne.

- Anholdelsesaktionen forløb som planlagt, og vi er tilfredse med, at vi har ramt en bandegruppering, der har forsynet det storkøbenhavnske marked med hård narkotika, siger operativ leder i Særlig Efterforskning Øst, vicepolitiinspektør Torben Henriksen.

Torben Henriksen fortæller derudover til Ekstra Bladet, at det er en efterforskning, der har været igangværende siden april måned, og at den har været målrettet mod og haft til mål at lamme de såkaldte 'hvide bude' og den unavngivne bandegruppering.

Otte mænd i alderen 17 til 22 år samt en kvinde på 19 er blevet anholdt.

Seks af de anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg onsdag kl. 9.30 med krav om varetægtsfængsling.

Ekstra Bladet følger sagen.