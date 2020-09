Stor aktion: Otte anholdt

Syv mænd i alderen fra 22 til 37 år og en 18-årig kvinde er blevet anholdt, da politiet i går slog til i en større aktion i Hovedstadsområdet.



De otte anholdte sigtes for indsmugling og distribution af ca. 40 kg. kokain.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Det var Særlig Efterforskning Øst (SEØ) under Københavns Politi, der stod for aktionen. I forbindelse ed anholdelserne blev der også ransaget på 11 adresser rundt om på Sjælland.



Politiet fandt blandt andet 1,5 kg kokain, en pistol, et større kontantbeløb og diverse udstyr til håndtering af narkotika.



Aktionen var resultatet af en længere efterforskning, oplyser politiet, der mener, at de har fat i et netværk, som har stået bag omfattende indsmugling og distribution af hård narkotika til det danske marked.



- Aktionen betyder, at vi nu har taget endnu et netværk, der forsyner det danske marked med hård narkotika, ud af drift, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen.



På Ekstra Bladets spørgsmål om de otte anholdte er kendt fra rocker-bandemiljøet, lyder svaret fra Torben Henriksen:

- De er ikke relateret direkte.

De anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Grundlovsforhørene skal finde sted i retten i Glostrup, og her vil anklageren begære om lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning.