Stor brand i Avedøre

Opdateret 21.30: Politiet oplyser, at branden er under kontrol, men at slukningsarbejdet vil vare det meste af aftenen. Det vurderes ikke, at røgen er farlig.

Brandvæsenet er til stede på Bødkerporten i Avedøre, hvor er der er en stor brand.

Der er store flammer og meget røg ifølge Hovedstadens beredskab.

- Vi ved ikke, præcis hvor det brænder. Det kan være en lagerbygning eller en børnehave, der er i gang med at blive opført, siger Mads Graversen, der er vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab til Ekstra Baldet.

- Vi er mange til stede herude. Meget mere kan jeg ikke sige lige nu, siger den vagthavende operationschef.

Der er på nuværende tidspunkt ikke meldinger om tilskadekomne.

Politiet er også til stede ved branden, skriver Vestegnens Politi på Twitter. De beder folk om at respektere deres afspærring, så brandvæsnet kan arbejde i fred.

Der er store flammer ved branden i Hvidovre. Foto: Kenneth Meyer

Beredskab Øst har skrevet på Twitter, at de har sendt en udrykning med specialsprøjte og redningslift til stedet.