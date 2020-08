Stor brand i Nyborg: Søg indenfor

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En brand i Nyborg berører tirsdag eftermiddag adskillige mennesker og har fået både brandvæsen og politi til at rykke massivt ud.

Virksomheden, hvor branden er brudt ud, håndterer farligt affald.

Der er tale om Fortum på Lindholmvej i Nyborg, som tidligere hed Kommunekemi.

Branden begyndte i noget oplagret materiale i virksomheden.

'Opholder du dig udendørs i området øst/nordøst for Slipshavndvej, Lindholmvej og Storebæltsvej, Østeråvej, så søg indenfor. Området omfatter Sommerbyen, Nyborg Strandcamping', lyder en af flere opfordringer fra Fyns Politi på Twitter.

Kort før klokken 13 oplyser politiet, at der nu er kontrol over branden og ingen melding om tilskadekomne.

Alligevel opfordres berørte borgere fortsat til at blive indendøre, og kort efter klokken 13 har man lukket for trafik på Slipshavnvej, så det 'ikke er muligt at køre ud til golfbanen og området i øvrigt'.

Selv om der ikke er synlig røg, så bliv indenfor. Særligt hvis der lugter af svovl er det vigtigt. Og husk at lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) August 4, 2020

Ifølge Fyens Stiftstidende rykkede brandvæsnet i Nyborg klokken 12.21 rykkede brandvæsnet i Nyborg ud til branden.

Avisen rapporterer også, at politiet har opsat en afspærring på Lindholm Havnevej ved krydset mod DSB's kursuscenter.