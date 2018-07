Stor bro lukket: Lastbil i sammenstød med personbil

Broen til Møn er lige nu spærret ved Kalvehave.

- Vi får en anmeldelse om et sammenstød klokken 15.39, om at en lastbil med korn er i et sammenstød med en personbil, siger Ole Hald vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Det er rute 59 fra Vordingborg mod Stege på Møn, som er spærret ved Dronning Alexandrines Bro i begge retninger.

Politiet oplyser, at de to køretøjer er kørt sammen. Det er endnu uvist, hvilken tilstand de to førere er i.

- Det er en stor lastbil, som er tung at flytte. Det kan godt tage et stykke tid. Lige nu er der bilinspektører på vej til stedet, siger Ole Hald.

Det opfordres til, at billister, der skal til Møn eller den anden vej kører over Bogø broen.

Opdateres...