Stor dansk hjemmeside hacket: Over 1000 brugere ramt

Gul og Gratis er endnu et offer for cyberkriminalitet.

Fredag 15. februar blev deres hjemmeside, hvor brugere kan købe og sælge ting til hinanden, nemlig hacket, og 1088 brugere fik stjålet personlige oplysninger og adgangskoder.

Det skriver Jydskevestkysten.

Hurtigt fanget

Virksomheden opdagede ifølge mediet selv, at de var blevet udsat for et hackerangreb.

Derefter overleverede de i samarbejde med konsulentfirmaet Deloitte en masse bevismateriale til politiet. Det kunne sagtens bruges til noget, for politiet anholdt allerede mandag en mistænkt.

- Jeg vil gerne rose Midt- og Vestjyllands Politi og NC3 (Nationalt Cyber Crime Center) for deres meget hurtige og professionelle indsats. Vi politianmeldte fredag og allerede mandag kunne politiet foretage ransagning og skride til anholdelse, siger direktør for Gul og Gratis, Kamilla Harritsø, til Jydskevestkysten.

Tilståelse

Den anholdte har tilstået, at han stod bag fredagens angreb på Gul og Gratis.

De personlige oplysninger og adgangskoder, som hackeren fik adgang til, nåede ifølge Jydskevestkysten heller ikke at blive hverken solgt eller videregivet.

De 1088 brugere, som er blevet ramt af angrebet, er blevet opfordret til at skifte deres adgangskode til hjemmesiden.

- Vi har identificeret præcis, hvilke brugere, der er berørt, og alle er blevet informeret, så de kan skifte deres password ud. Bruger man det samme password andre steder, bør man også skifte disse, siger Kamilla Harritsø til Jydskevestkysten.

Tidligere på året blev detailvirksomheden Bahne ramt af et hackerangreb, som holdt deres hjemmeside lukket i flere dag. Hos Gul og Gratis kører hjemmesiden dog videre som normalt.

