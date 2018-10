Stor efterforskning: Mystik om 39-årig mands død

En 39-årig mands mystiske dødsfald i en tre etagers boligblok i kvarteret Høje Tøpholm i Hundested har dagen igennem kastet en omfattende efterforskning og tekniske undersøgelser af sig omkring en lejlighed i en af ejendommene.

Overfor Ekstra Bladet bekræfter Henrik Alstrup, vagtchef i Nordsjællands Politi, at der kom et alarmopkald ind klokken 15.30, og at hans kolleger sidst på eftermiddagen var talstærkt til stede i kvarteret i den østlige del af den lille havneby.

Betjentenes ærinde var ifølge vagtchefen at 'undersøge et mistænkeligt dødsfald'.

Ambulancefolk kører her væk med den afdøde, 39-årige mands lig ud for adressen Høje Tøpholm 30. Foto: Kenneth Meyer

Mere kunne politiet i adskillige timer ikke oplyse 'af hensyn til efterforskningen' og som følge af problemer med at opspore den afdødes familie. Det sidste lykkedes først sent på aftenen.

I en pressemeddelelse oplyser Nordsjællands Politi her til aften, at det på grundlag af retsmedicinernes undersøgelse 'ikke har været muligt at fastlægge dødsårsagen'.

En grundig obduktion af liget vil blive gennemført en af de kommende dage.

En betjent markerer i det tiltagende aftenmørke et spor bagved en af Høje Tøholms boligblokke. Foto: Kenneth Meyer

En politiafspærring mellem to boligblokke sikrede aftenen igennem efterforskerne arbejdsro.

Betjente har ifølge Ekstra Bladets fotograf på stedet også foretaget undersøgelser og afmærket spor i de grønne områder omkring ejendommene.

Retsmedicinerne forlod stedet omkring klokken 21.30.