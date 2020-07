Stor eftersøgning efter forsvundne Nicki

Politi, hundepatruljer og Beredskabsstyrelsen leder onsdag efter en forsvundet person ved Sorø Sø.

Det drejer sig om 39-årige Nicki, som ikke er set siden mandag, hvor han senest er set i live ved sin bopæl.

Politiet skrev tirsdag, at man frygter, at der kan være sket Nicki noget.

'Vi befrygter, at der kan være tilstødt Nicki noget, og er taknemmelig for al hjælp,' skrev vagtchefen ved Sydsjællands Politi på daværende tidspunkt.

'Nicki er stadig ikke fundet. Politiet er meget interesserede i at høre fra jer, hvis I har kendskab til hans færden eller mener at have set ham. Ring til 114,' lød det i et efterfølgende tweet fra politiet tirsdag.

Onsdag har man så intensiveret eftersøgningen af den 39-årige mand.

Politiet har dog ikke yderligere kommentarer i sagen.