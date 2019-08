Stor eftersøgning: Fly og skibe ledte efter ægtepar i Storebælt

Forsvaret ledte efter et ældre ægtepar, der ikke var været set, siden de sejlede ud fra Spodsbjerg Havn på Langeland for 27 timer siden

Opdateret klokken 16.11: Efterforskningen er indstillet, da ægteparret er fundet, siger Jesper Berthelsen, der er vagthavende ved Forsvarets Operationscenter.

To skibe, et militært fartøj, en redningshelikopter og et Defender-fly fra Hjemmeværnet leder torsdag eftermiddag efter et ældre ægtepar.

Ægteparret, der formentlig er fra Tyskland eller Holland, stævnede ud fra Spodsbjerg Havn på Langeland i en hvid jolle onsdag formiddag og er ikke set siden.

- Vi leder efter dem ret bredt, det vil sige hele Storebælt mod Sjællands Odde og ned langs Langelands kyst. Det skyldes, at de på de her 27 timer kan være drevet langt væk, siger vagthavende ved Forsvarets Operationscenter Jesper Berthelsen.

Skibe og fly fra @forsvaretdk søger efter hollandsk/tysk ægtepar, som sejlede ud fra Langelands østkyst i en jolle i går.

Hvis beboere eller havnegæster omkring Langeland har set jollen, bedes de henvende sig til Forsvarets Operationscenter.#dkforsvar pic.twitter.com/bHJe3vNec3 — Forsvaret (@forsvaretdk) August 8, 2019

Ikke kendt i området

Ægteparret parkerede deres bil og trailer ved havnen, inden de sejlede ud onsdag, og de står der stadig. De er ikke kendt i området og har ikke fortalt nogen, hvor de skulle hen.

- Al trafik på havet er potentielt farligt - især hvis motoren er gået ud. Derfor håber vi selvfølgelig på at finde dem snart, siger Jesper Berthelsen.

Søger vidner

Parrets bil er tysk indregistreret, men det har endnu ikke været muligt at fastlægge, hvem der ejer den.

Derfor kan der både være tale om et tysk og et hollandsk ægtepar, oplyser Jesper Berthelsen og tilføjer, at man er i kontakt med de tyske myndigheder.

Har man set noget, man mener kan hjælpe med eftersøgningen, kan man kontakte Forsvarets Operationscenter på telefon 72 81 23 00.

