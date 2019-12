Stor fangst i Københavns Lufthavn

Politiet har anholdt to personer for at forsøge at smugle ni kilo kokain ind i lufthavnen i Kastrup

En kvinde og en mand fra Brasilien er blevet anholdt for at indsmugle ni kilo kokain i lufthavnen i Kastrup.

Det oplyser politiet.

De to kræves varetægtsfængslet i et grundlovsforhør i København 2. juledag.

Det er anden gang inden for kort tid, at brasilianske rejsende sigtes for at smugle relativt store mængder kokain ind i Danmark.

En anklager oplyser, at de to personer blev anholdt om eftermiddagen juledag. Hun ønsker ikke at frigive flere detaljer i sagen og siger, at hun vil bede om dørlukning ved retsmødet.

Midt i december blev et andet par fra Brasilien afsløret med 4,75 kilo flydende kokain og 2,1 kilo i pulverform.

Sidst på eftermiddagen 17. december blev de to, der er henholdsvis 24 og 23 år gamle, anholdt i toldslusen i terminal 3 i lufthavnen.

I et efterfølgende grundlovsforhør erkendte de to sig delvist skyldige.