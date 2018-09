Stor gade spærret: Brand i restaurant

En brand er lørdag aften brudt ud i en restaurant på Nørrebrogade.

Derfor er Nørrebrogade ved Nørrebros runddel spærret,

Det oplyser vagtchef i Københavns Politi, Michael Andersen til Ekstra Bladet.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 22.06.

- På nuværende tidspunkt kan jeg ikke sige, om det er en stor brand. Vi har kun været der i ti minutter, siger Michael Andersen.

- Ildkrigerne er på stedet, så vi håber, de får det bekæmpet.

Ifølge Michael Andersen er branden opstået i restauranten 'Det Sunde Køkken', der ligger på Nørrebrogade 140.

En indsatsleder er også ankommet til stedet. Foto: Kenneth Meyer

Brandvæsnet er til stede ved branden i restauranten på Nørrebrogade. Foto: Kenneth Meyer

Københavns politi skriver på Twitter, at det er på den vestlige side af Nørrebros Runddel, at Nørrebrogade er spærret. Samtidig oplyser de, at Jagtvej ikke er berørt af afspærringen.