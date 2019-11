Stor jagt på farlige bilister i gang

Politiet har igangsat jagten mod spritbilister med under en måned til juleaften, hvor sæsonen for julefrokoster er i højsædet hos mange

Det er blevet højsæson for julefrokoster rundt omkring i landet. Derfor er politiet gået på jagt efter mulige spritbilister, som har fået lidt for meget i blodet og glemt at lade bilen stå hjemme i garagen.

Fredag rykkede politiet ud flere steder med blå blink som led i en kampagne i forbindelse med de mange julefrokoster. I København på Kvægtorvsgade var færdselspolitiet på gaden ved 19-tiden fredag for at lave en større kontrol med fokus på at fange mulige splitbilister.

Blikkene blev derfor lange bag de tynde glasruder, da politiet pludselig dukkede op for at tjekke folks promille og samtidig spørge, om folk havde husket deres kørekort.

De forbipasserende på den tohjulede cykel slap heller ikke for at stige af cyklen for at blive tjekket, om alt var i orden.

På Kvægtorvsgade i København rykkede politiet fredag aften ud. Foto: Jonas Olufson

I alt blev omkring 125 bilister holdt ind til siden i løbet af aktionen, oplyste færdselspolitiet til Ekstra Bladets mand på stedet. Heraf blev tre personer sigtet for at have glemt kørekortet, mens to personer havde glemt at spænde sikkerhedsselen.

Alligevel forløb aftenen stille og roligt, fortæller politiassistent hos færdselspolitiet i København, Henrik Johansen.

- Status er egentlig, at folk har kørt med omtanke. Der var styr på sagerne i den time her, siger Henrik Johansen med et lille smil på læben til Ekstra Bladet.

- Generelt er rådet jo bare, at man skal gå i byen med omtanke. Planlæg, hvordan du kommer hjem, så du ikke kommer til at friste dig selv til at tage et køretøj eller lignende. Det gælder jo også, hvis du kører på et løbehjul, så bliver du sigtet for spirituskørsel. Så det handler om at planlægge din hjemtur i stedet for at lade det komme til tilfældigheder, lyder det fra færdselspolitiet.

Sådan undgår du at blive snuppet:

Ekstra Bladet har kigget nærmere på, hvor meget alkohol du må indtage, hvis du er en af dem, der tager til julefrokost og senere på aftenen sætter dig bag rattet og vender snuden hjem.