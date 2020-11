Stor kokainsag: To mænd anholdt for hvidvask

To mænd på hhv. 41 og 46 år blev torsdag anholdt for medvirken til indsmugling og distribution af omkring 24 kilo kokain og 47 kilo hash. Mændene menes at stå bag hvidvask og hæleri af et større pengebeløb.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Anholdelserne er del af en større natkosag, hvor der i forvejen sidder otte personer fængslet, blandt andet sigtet forhandel og distribution af mere end 160 kilo kokain.

De to anholdte mistænktes for at have stået for pengeindkrævning hos købere samt transport og hvidvask af pengene.

- Udsigten til penge og store fortjenester er årsagen til, at organiserede kriminelle beskæftiger sig med narkotikahandel, og hvidvaskning er her helt afgørende for dem. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det i denne sag er lykkes at afdække netop det led og dermed ramme netværket på økonomien, er vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst citereret for at sige i pressemeddelelsen.