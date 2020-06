Stor mystik: Tre fundet døde i pool i USA

To voksne og en pige på otte år blev mandag fundet døde i en pool i New Jersey. Ingen aner, hvad der er sket

En tragisk sag om tre mystiske dødsfald i en pool har rystet lokalsamfundet i et område omkring New Brunswick i delstaten New Jersey.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt NBC News.

På et pressemøde på stedet fortæller politiet, at de blev kaldt ud til en adresse, da en nabo ringede og advarede om en mulig faldulykke.

Men da politiet nåede frem, blev de mødt af et chokerende syn. En 62-årig mand, en 32-årig kvinde og et otteårigt barn lå livløse i poolen.

Selvom politiet straks gik i gang med livsreddende førstehjælp, så stod deres liv ikke til at redde.

I kølvandet på dødsfaldene er det åbenlyse spørgsmål: Hvad er der sket?

Men det kan politiet ikke svare på endnu.

- Det er en ødelæggende dag for hele vores lokalsamfund, men det er for tidligt at slå fast, hvad der er sket.

- Vi samarbejder på nuværende tidspunkt med anklagemyndigheden og vil frigive information, i takt med at sagen udvikler sig, siger politichef Frank Losacco.