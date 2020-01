Stor narkorazzia: Skrigende betjent løber med opmærksomheden

Engelske West Midlands Police gjorde en stor fangst torsdag, da de sidst på eftermiddagen ransagede en lejlighed i Coventry-forstaden Foleshill og anholdt seks mænd, som mistænkes for at være en del af en større narkoring.

Udover 5.000 pund (cirka 44.000 kroner, red). i kontanter fandt politiet også cirka to kilo cannabis og 40 indpakninger med hvidt pulver. Det oplyser West Midlands Police i en pressemeddelelse, hvor optagelser fra en betjents kropskamera også bliver vist.

Optagelserne er også delt på politikredsens sociale medier, og her er det betjentens ageren under aktionen, der tiltrækker opmærksomhed.

'Nogen har set Peaky Blinders inden arbejde! Everybody down!', lyder det blandt andet, mens andre mener, at han har brugt for meget tid på computerspillet 'Call of Duty'.

Du kan se betjenten i aktion i videoen over artiklen.

Razziaen var en del af en større aktion, hvor politiet slog til mod fem adresser samtidig og i alt foretog otte anholdelser.