Stor politiaktion: 10 anholdt

I en koordineret aktion med tysk politi er i alt 10 personer blevet anholdt i en sag om groft momssvig i forbindelse med bilhandler.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Specialenheden Særlig Efterforskning Vest stod bag aktionen, som fandt sted onsdag. Syv mænd blev anholdt i Danmark, mens to mænd og en kvinde blev anholdt i Tyskland efter anmodning fra Særlig Efterforskning Vest.

Sagen drejer sig om momssvig for adskillige millioner i forbindelse med bilhandler. Ud over anholdelserne er flere luksusbiler blevet beslaglagt.

Fire politikredse

Ifølge politiet er sagen blevet efterforsket i et stykke tid sammen med Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og tysk politi. Anholdelserne skete i en koordineret aktion mellem politikredsene i Nordsjælland, Midt- og Vestjylland, Syd- og Sønderjylland samt Østjylland.

- Vi vurderer, at der igennem flere år er foregået systematisk svindel med handlerne, og at der er tale om momssvig af særlig grov karakter. Jeg er meget tilfreds med dagens aktion, som er resultatet af længere tids efterforskning og et godt samarbejde med Skattestyrelsen, siger politiinspektør Carit Andersen i pressemeddelelsen.

Seks af de anholdte bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. De tre personer, der er anholdt i Tyskland, forventes inden for kort tid udleveret til Danmark.

Anklagemyndigheden vil ved grundlovsforhøret anmode om lukkede døre, hvorfor politiet ikke ønsker at oplyse yderligere i sagen.