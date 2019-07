Stor politiaktion: 22-årig anholdt for drabsforsøg

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Københavns Vestegns Politi var fredag formiddag til stede i området omkring Ågerupvej i forbindelse med en politiforretning.

I en pressemeddelelse oplyser de, at de har anholdt en 22-årig mand for drabsforsøg.

Den 22-årige er mistænkt for at have deltaget i et drabsforsæg i Søborg 30. juni, hvor en 36-årig mand blev skudt i hånden og stukket flere gange.

En 26-årig er allerede varetægtsfængslet i sagen, og en 31-årig er fængslet in absentia.

- Dagens aktion sker efter massiv efterforskning og jeg vil ikke udelukke at der kommer flere anholdelser i sagen, siger politikommissær Henrik Hougaard.

Tidligere på formiddagen tweetede politiet om aktionen uden at fortælle, hvad det drejede sig om.

Vi er lige nu tilstede ifm en politiforretning i området omkring Ågerupvej i Ballerup. Vi har pt ikke yderligere info #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) July 26, 2019

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet trængte politiet ind i en villa på Ågerupvej i Ballerup.