Stor politiaktion: Derfor rykkede de ud med bomberyddere

Det var led i en konkret ildspåsættelse i en bus på Amager Strandvej og en omfattende efterforskning af nok et brand-forsøg mod 'et ukendt sted', der torsdag aften fik en større styrke af politifolk, bomberyddere, teknikere og hunde til at gå i aktion mod adresser i Valby, på Nørrebro og i Herlev.

Det afslører Brian Belling, efterforskningschef i Københavns Politi her til morgen efter at ordensmagten i aftes og natten over holdt alle oplysninger om de tre ransagninger tilbage.

- De tre ransagninger havde en sammenhæng med branden i bussen, og så yderligere et forsøg på ildspåsættelse, siger Brian Belling.

Der var kørt en større styrke af efterforskere, teknikere bomberyddere og hunde i stilling i forbindelse med de tre aktioner i Storkøbenhavn. Foto: Kenneth Meyer

Efterforskningschefen vil ikke afdække, hvilken by eller lokalitet, brand-forsøget var rettet imod, hvor konkrete planer der var tale om, eller om kriminaliteten har udgangspunkt i en velorganiseret planlægning.

Fængslet for brandforsøg

To 20-årige mænd blev i går sigtet for brandstiftelsen i bussen og senere fremstillet i grundlovsforhør og fængslet i tre uger på en mistanke om at stå bag det uafklarede brandforsøg.

En polititekniker på vej ind i en opgang på Guldbergsgade på Nørrebro. Foto: Kenneth Meyer

- Er der flere anholdelser på vej?

- Nej, det er der ikke umiddelbart, siger Brian Belling, som ikke ønsker at levere mere detaljerede oplysninger om branden, brandforsøget, gerningsmændenes mulige motiv eller politiets samlede efterforskning.

De tre ransagninger torsdag aften fandt sted i lejligheder på Guldbergsgade på Nørrebro, Ramsingsvej i Valby Højbjerg Vænge i Herlev.

