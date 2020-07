Stor politiaktion: Gård afspærret

Politiet er massivt til stede i Nordsjælland - politihunde snuser rundt ved hestefolde efter anmeldelse om et mistænkeligt forhold

Loppe-Stalden, der ligger i krydset mellem Tisvildevej og Kildevej i Nordsjælland, er torsdag morgen afspærret, og politiet er massivt til stede.

- Vi er i gang med en undersøgelse deroppe, siger Nordsjællands Politis vagtchef, der henviser til politiets pressetelefon for mere information.

Foto: Allan Andersen

Hos politiets pressevagt holder man indtil videre også kortene tæt ind til kroppen.

- Jeg kan ikke sige så meget mere, udover at vi er derude og har afspærret et område i forbindelse med en anmeldelse om et mistænkeligt forhold, siger politiets pressevagt Henriette Døssing.

Hun fortæller, at politiet modtog anmeldelsen kort før klokken seks torsdag morgen.

Foto: Allan Andersen

Ekstra Bladets mand på stedet fortæller, at politiet er massivt til stede ved gården. De afsøger en stor mark og området ved togskinnerne med hunde.

Kort før klokken 11.00 afsøger betjente med hunde et område mellem jernbaneskinnerne og hestefolde på Loppe-Staldens nabogård, som hedder Kragsgaard.

Der er mindst seks politikøretøjer til stede.

Togtrafikken mellem Vejby og Tisvilde er indstillet.