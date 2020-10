Stor politiaktion: Håndgranat eksploderet

En håndgranat kan være blevet udløst på et værksted ved Slagelse

En anmeldelse om en eksplosion er lørdag morgen indløbet til Midt- og Vestsjællands Politi.

Det bekræfter de over for Ekstra Bladet.

- Anmeldelse kl. 05.56 om en eksplosion, Mullerupvej, 4200 Slagelse, skriver politiet på Twitter og uddyber over for Ekstra Bladet:

- Det tyder på, at en nogen aktivt har kastet en håndgranat ind på ejendommen udefra. Og det har resulteret i, at en person på ejendommen er kommet lettere til skade.

- Vedkommende undersøges nu for sin skade i foden på hospitalet, ligesom vi er på stedet for at undersøge eksplosionen nærmere, forklarer vagtchef Lars Galasz til Ekstra Bladet.

Det vurderes ikke, at der er fare for de omkringboende til værkstedet, hvor eksplosion skete.

- Vi vil arbejde på stedet i mange timer, og vi efterforsker i mange retninger. Vi kan endnu ikke udelukke noget. Vi kender ejeren af ejendommen, så det begynder vi med, oplyser vagtchefen videre.

Ekstra Bladet følger sagen...