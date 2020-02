Stor politiaktion i Fredericia

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Et stort område bag Ungdommens Hus i Fredericia er afspærret, og der er massivt politiopbud.

Det skriver TVSyd.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Sydøstjyllands Politi, at politiet er tilstede i Fredericia.

Jeg kan bekræfte, at vi har nogle politiiaktioner i Fredericia i forbindelse med den situation, der er i byen. Mere kan jeg ikke sige, siger Jørn Bystrup, vagtchef.

Mandag blev en 24-årig mand skuddræbt i Fredericia. Efterfølgende er der blevet oprettet visitationzoner i byen, og en række personer siden blevet anholdt.

Rystet efter skuddrab: Dræbt ung mand var kendt i kvarteret

Efter skuddrab: Her er politiets frygt

Politiet: Han skød og dræbte 24-årig

Løfter sløret for muligt motiv til skuddrab

Skud-opgør i boligkvarterer: En dræbt, tre sårede

Se også: Kæmpe politi-razzia: Ti anholdt

Opdateres ...