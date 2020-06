Stor politiaktion i Fredericia

Sydøstjyllands Politi har lige nu gang i en større politiaktion i et stort område i Kanalbyen i Fredericia.

Politiet er talstærkt til stede. Betjente bærer maskinpistoler, og hunde og en drone er i spil, skriver Fredericia Avisen.

- Vi har gang i en politiforretning, hvor vi søger en mand. Mere kan jeg ikke sige for nuværende, siger vagtchef Lars Grønlund til Ekstra Bladet.

Vidner skulle have oplyst til Fredericia Avisen, at de har set politiet storme en lejlighed i Prinsessegade i byen.

Politiet oplyser kort før kl. 20 til Fredericia Avisen, at man stadig jagter manden, og vidner fortæller, at de har set en mand flygte op på et tag.

Der er kl. 20.22 forlydender om, at vedkommende er kommet ned fra taget - uden at være blevet anholdt.

Det er uvist, hvorfor manden skal anholdes.

Vi søger i øjeblikket efter en person i området omkring Sjællandsgade i Fredericia, gi os gerne plads så vi kan gøre vores arbejde på stedet. Der er for nuværende ikke yderligere kommentar. https://t.co/h4HNGyAoW5 — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) June 1, 2020

Opdateres ...