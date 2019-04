Stor politiaktion i nat

Ved du noget, kender de involverede - eller var du i området, da skyderiet skete? Kontakt os på 1224@eb.dk eller på SMS/MMS på 1224 (koster alm. takst)

En 20-årig mand er afgået ved døden, mens fire andre er såret, efter der lørdag aften udbrød et voldsomt skyderi på Strandvejen ved Rungsted i Nordsjælland.

Kort efter var politi og redningspersonale talstærkt tilstede i området, hvor 14 personer i alderen 20 til 32 år kort efter var anholdt.

I nat er yderligere personer blevet anholdt.

Tilfældigt café-møde førte til skud

Flere personer blev anholdt ved gerningsstedet umiddelbart efter skyderiet. Deres forbindelse til skudepisoden er endnu uvis. Foto: Kenneth Meyer

Klokken 01 natten til søndag oplyser politiet således, at en anholdelsesaktion i Hundige i Midt- og Vestsjællands politikeds sent lørdag aften har tilknytning til skyderiet i Nordsjælland.

- Jeg kan bekræfte, at der har været en anholdelsesaktion i Hundige, der har forbindelse til skyderiet i Nivå, men jeg kan ikke oplyse, hvor mange personer der er anholdt, siger Henriette Døssing pressekoordinator ved Nordsjællands Politi.

Ifølge politiinspektør ved Nordsjællands Politi Lau Thygesen er det politiets "arbejdstese", at skyderiet er resultatet af et sammenstød lørdag aften mellem to lokale grupperinger.

Det bygger blandt andet på personkredsen.

Birgitte havnede midt i drabs-panik: - Han virker helt oppe at køre

Politiet var massivt til stede i området efter skyderiet. Foto: Kenneth Meyer

Intet tyder på, at nogen udenforstående er blevet ramt. De ramte er fire mænd i alderen 20 til 27 år. Ingen af dem er i livstruende tilstand, bekræfter Nordsjællands Politi. Betjente er til stede der, hvor de er indlagt til behandling.

Ifølge politiinspektør Lau Thygesen er skyderiet muligvis en reaktion på noget, der er sket tidligere på aftenen.

- Noget tyder på, at det her er en anden bølge, hvor man valgte at bruge skydevåben, siger Lau Thygesen.

- Vi har en formodning om, at der har været en træfning eller et møde inden.

Han efterlyser hjælp fra borgere, der har observeret et optrin eller lignende i området.