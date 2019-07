Stor politiaktion: Mand ført væk i DNA-dragt

Politiet er talstærkt til stede på Schaldemosevej i Ringsted med flere patruljevogne sammen både læge-vogn, ambulance og lægehelikopter.

Det viser billeder fra stedet, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

Èn person er blevet ført væk i håndjern og iført DNA-dragt.

Rønnedevej i Ringsted mandag aften. Foto: Henrik Larsen

Ifølge et vidne på stedet, har rednings-personale været i gang med at give førstehjælp til en person, der befandt sig på en altan i ejendommen.

Samme vidne fortæller, at personer i området havde hørt et højlydt skænderi på adressen forud for det massive politiopbud. Schaldemosevej er lige nu spærret af, og politiet er i gang med at afhøre folk i området.

Lægehelikopteren er ifølge vidnet nu fløjet fra stedet, mens politiets teknikere er ankommet og har påbegyndt tekniske undersøgelser.

Ekstra Bladet har gentagne gange forgæves forsøgt at få en kommentar Midt- og Vestsjællands Politi.

Opdateres...