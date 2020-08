Stor politiaktion: Mand stukket med kniv

En mand blev natten til søndag stukket med kniv under et sammenstød mellem to grupper af mænd i Skovparken i Kolding.

Det fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Duus til Ekstra Bladet.

- Vi fik anmeldelsen klokken 00.55 og rykkede ud til to grupperinger, som var uenige om nogle ting og derfor kom op at slås, fortæller Jesper Duus.

- Her blev en 20-årig mand ramt af en kniv, men han er ikke slemt tilskadekommen, fortsætter han.

Ingen anholdt

Ifølge vagtchefen er ingen anholdt efter nattens sammenstød, hvor mellem 10-20 mænd var til stede i parken.

- Ham, som blev ramt af knivstik, vil ikke fortælle noget om noget som helst. Men en 25-årig mand blev taget med at politiet, fordi han skulle dampe af og have temperamentet under kontrol. Han bliver ikke sigtet, siger Jesper Duus.

Vagtchefen tilføjer, at politiet er færdige på stedet, og at hændelsen i øvrigt ikke regnes for at være banderelateret.