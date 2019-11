Stor politiaktion: Otte personer anholdt

Otte personer er blevet anholdt i området omkring den midtjyske by Skive.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet rykkede tirsdag formiddag ud i Skive-området, hvor de otte personer blev anholdt, mens en række adresser også blev ransaget ved politiaktionen.

Anholdelserne af de otte personer sker, efter Midt- og Vestjyllands Politi gennem en længere periode har lavet en større efterforskning af en stor gruppe personer i Skive.

Ifølge politiet har gruppen skabt stor utryghed blandt byens borgere, og samtidig har politiet haft en formodning om, at flere af de involverede personer har begået forskellige former for kriminalitet.

Der er tale om otte mænd i alderen 21 til 42 år, der alle er blevet anholdt. Samtidig er seks af de anholdte personer blevet sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 191, som omhandler handel med kokain.

De seks personer vil blive fremstillet i grundlovsforhør onsdag med mulighed for varetægtsfængsling. Politiet forventer desuden yderligere anholdelser i sagen i de kommende uger.

De sidste to anholdte personer vil sandsynligvis slippe for at blive fremstillet i grundlovsforhør, men de er fortsat sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

