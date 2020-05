Stor politiaktion: Som en dårlig drøm

- Hold da kæft, hvad fanden foregår der?

Sådan tænkte en nabo, da et skarpt lys fra en drone lyste ind ad hendes lejlighedsvindue og vækkede hende natten til torsdag.

Kort tid efter blev hun vidne til en voldsomt drama i Rødovre, hvor kampklædt politi med skjold og gevær anholdt en mand i hendes ejendom.

Senere har det vist sig, at anholdelsen er sket i forbindelse med en koordineret aktion mod bandemiljøet, hvor politiet i alt anholdte ni personer onsdag aften.

- Jeg hører, at der bliver banket på deres dør, og der bliver råbt, at det er politiet, fortæller naboen, som gerne vil være anonym af hensyn til sin familie.

Herefter skynder hun sig i tøjet og åbner døren ud til svalegangen for at se, hvad der sker, men det får hun ikke lov til af politiet.

- Så bliver jeg bare bedt om at lukke døren igen.

Manden er kommet ud af lejligheden og står med håndjern på med ryggen til. Foto: Kenneth Meyer

Samme melding har andre beboere, som Ekstra Bladet har talt med, også fået at vide, da de forsøgte at finde ud af, hvilket drama der fandt sted uden for deres dør.

I stedet har flere af dem fulgt dramaet gennem deres dørspion eller fra et vindue, hvor de kunne se talstærkt politi til stede.

Forsøgte i lang tid

I en halv time kan naboen høre politiet forsøge at få nogle ud af lejligheden. Hun hører blandt andet, at de forsøger at sparke døren ind og en rude blive knust.

På et tidspunkt går hun ind på et andet værelse for at få et udsyn til parkeringspladsen.

- Der kunne jeg se, at politiet nærmest var linet op med civilvogne og mænd, der kiggede op på svalegangen for at have et overblik, fortæller hun og tilføjer:

- Man følte lidt, at man var med i en film, som en dårlig drøm.

Herefter hører hun fortsat råben fra politiet, inden en mand endelig kommer ud fra en lejlighed.

- De bliver ved med at sige, at hvis der er flere, skal de komme ud. Jeg kan ikke høre, om der kommer flere ud end den ene, siger hun.

Herefter bliver der stille, og alle forsvinder væk fra svalegangen. Dramaet er slut, og politiet er væk.

- Det var overhovedet ikke en behagelig oplevelse.

Ni personer er anholdt og er i grundlovsforhør torsdag aften.

Også andre steder var politiet til stede under aktionen onsdag aften. Foto: Kenneth Meyer

Sådan forløb politiets aktion: Politiet har torsdag udsendt en pressemeddelelse om baggrunden for politiets aktion i Hvidovre og Rødovre onsdag aften. Her følger forløbet: I pressemeddelelsen beskrives det, at man tirsdag aften afværgede et drabsforsøg. Dette skete i området ved Arnold Nielsens Boulevard og Hvidovrevej. Her forsøger man at stikke af i en polsk indregistreret Audi. I forbindelse med flugten forsøger politiet at standse Audien ved enten at påkøre den eller forhindre den i at køre videre. Biljagten fortsatte derefter ned af Hvidovrevej. I et vejkryds mister han herredømmet over bilen og torpederer et hus på Strandby Allé. Efterfølgende leder politiet med hunde, droner og en helikopter ved Hvidovre Strandvej ud til vandet. Angiveligt er det flugtbilisten, man leder efter her. Politiet foretager ligeledes en række anholdelser på Valhøj Allé og i en ejendom på Tårnvej i Rødovre.