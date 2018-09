Stor politiaktion: To personer anholdt i terrorsag

Københavns Politi oplyser, at to personer er blevet anholdt i terrorsag

Københavns Politi og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har foretaget to terrorrelaterede anholdelser onsdag.

I en pressemeddelse oplyser Københavsn Politi, at de efter længere tids efterforskning har anholdt to personer, der er sigtet for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet.

Ifølge DR Nyheders oplysninger er de anholdte mænd på 29 år. De skulle begge to komme fra det nordvestlige København, og de har begge været en del af det radikale islamistiske miljø i Danmark.

De to anholdte er mistænkt for at have købt droner og andre genstande til terror-organisationen IS i Syrien og Irak. Det formodes, at de er blevet brugt til kamphandlinger.

Politiet har ransaget flere adresser i København. Her er politiet tilstede i Tingbjerg. Foto: Kenneth Meyer

Del af kendt terrornetværk

De to anholdte mistænkes for at være del af et netværk, som indgår i sagen.

Ifølge DR Nyheder har den ene af de to anholdte tidligere været en del af den kendte salafistiske gruppe 'Kaldet til Islam,' mens den anden har været aktiv i det mindre kendte “Dawah-centret” - en islamistisk forening med mange af de samme medlemmer som 'Kaldet til Islam.'

Ligeledes kan DR oplyse, at de to er i forvejen kendt af politiet. De skal angiveligt have været afhørt før i forbindelse med flere alvorlige sager om for eksempel syrienkrigere.

Udover de to anholdelser har Københavns Politi og PET foretaget en række ransagninger i Storkøbenhavn i forbindelse med sagen.

Det bliver videre oplyst i pressemeddelelsen, at de to bliver fremstillet i et grundlovsforhør torsdag formiddag.

