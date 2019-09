Stor politiaktion ved politigård

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Fredag formiddag foregår der er en stor politiaktion foran politigården i Odense.

Her arbejder både betjente, sprængstof-eksperter, bombehunde og Særlig Efterforskning Øst på stedet.

Organisatorisk hører Særlig Efterforskning Øst til under Københavns Politi.

Herfra er meldingen, at man vil hverken be- eller afkræfte, om der foregår en koordineret indsats fra SEØ’s side. Vedrørende politiopbuddet på Fyn henviser man til Fyns Politi.

Her bekræfter politiet, at de arbejder foran politigården på Twitter.

Der kører en størrer politiaktion på Fyn. Vi kan ikke sige noget om aktionen, men der er ingen fare for de almindelige borgere. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) September 20, 2019

Det er altså blandt andet specialenheden Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der står bag aktionen, hvor en eller flere personer fra rockergruppen Hells Angels (HA, red.) angiveligt indgår.

Ifølge Ritzau skyldes politiets tilstedeværelse, at to personer efter planen skal fremstilles i grundlovsforhør senere på dagen.

Det er senioranklager Lasse Biehl fra SEØ, der møder for anklagemyndigheden. Han overvejer at anmode om dobbeltlukkede døre, og derfor ønsker han ikke at fortælle om sagen, eller hvorvidt den omhandler våbenbesiddelse.

Ifølge Ritzaus oplysninger omhandler sagen blandt andet våbenbesiddelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Local Eyes

Ifølge TV2 Fyn er der også kommet politi fra Sverige med blå blink i en kortege. Ekstra Bladet erfarer, at de svenske politibiler er kørt sydpå ad motorvejen ved Køge med høj fart.

I løbet af natten og fredag formiddag skulle politiet angiveligt have foretaget en række ransagninger mod tilholdssteder for rocker-klubben Hells Angels, hvor målet har været at finde våben. Det melder TV2 Fyn.

Ekstra Bladet er i løbende kontakt med Fyns Politi, der ikke har yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.