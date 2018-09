Stor politiaktivitet: - Folk hørte fire-fem knald

Adskillige politibiler, bevæbnet politi i civilt tøj samt tungt bevæbnet politi har for kort tid siden trængt ind på en gård i byen Espe, og spreder sig nu ud i området omkring den lille by på Sydfyn.

- Jeg kommer ind i Espe og kan se adskillige politibiler. Der er både nogen, der ser ud som om, de kommer fra PET, da de er civilt tøj, og så er der nogen klædt som politiets aktionsstyrke i fuld sort med hjelm, skudsikker vest og så videre, siger Ekstra Bladets fotograf på stedet.

LIGE NU: Kæmpe menneskejagt: Breder sig til HELE Danmark

Hørte knald

Aktionen fandt sted på en gård, der ligger på Lydinge Møllevej, og overfor var forældre og børn til stede til et arrangement i et forsamlingshus, da de pludselig hørte flere knald.

- Jeg talte med en af forældrene i forsamlingshuset, der fortalte, at de havde hørt 4-5 knald komme ovre fra gården, inden politiet gik ind. De fortalte også, at der bor et par på gården, men de var ikke hjemme, siger Ekstra Bladets fotograf.

Gennemsøger området

Politiet nu færdige med aktionen på gården på Lydinge Møllevej, men der er stadig meget politi i området, blandt andet omkring en nærliggende hundeskov, fortæller Ekstra Bladets fotograf, der omkring klokken 20 fortæller om endnu en aktion i den lille by.

- Det er svært at se noget, for det er meget mørkt herude, men jeg kan se nogle skygger af politifolk, der går rundt inde på en ejendom på Holmevej nummer fire tæt ved den ejendom på Lydinge Møllevej, hvor de tidligere i dag var inde. Det er muligt, at de er rykket ind ved den samme ejendom fra en anden side, siger han.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, der leder aktionen, men de ønsker ikke at be- eller afkræfte aktionen.

- Det kan jeg ikke kommentere, men jeg kan blot sige, at vi har aktioner rundt omkring i landet, siger Riad Tolba, pressetalsmand hos Københavns Politi.