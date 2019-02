Stor politiudrykning: To personer kommet til skade

To personer er fredag aften kommet til skade i det, politiet foreløbig kalder 'en hændelse'.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Politiet oplyste tidligere på aftenen, at de var til stede med flere patruljer på Jens Baggesens Vej i Aarhus N.

I et efterfølgende tweet har de oplyst, at de stadig er til stede og 'efterforsker massivt', og at to personer er kommet til skade.

Politiet oplyser dog samtidig, at de fortsat ikke har flere oplysninger i sagen.

Vagtchef Jens Henrik Jensen har oplyst til Århus Stiftstidende, at der skulle være tale om tumult mellem en større gruppe personer, uden at han kan komme det nærmere.