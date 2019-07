Stor razzia under Hellerup-uge: Skal af med kvart million

Efter at have kastet om sig med penge under den berømte og berygtede Hellerup-uge i Skagen må en stor del af gæsterne have pungen op af lommen igen.

Da Motorstyrelsen holdt kontrol i og omkring Skagen i uge 29, udløste det nemlig bøder til en fjerdedel af de bilister, der blev stoppet.

Det oplyser Motorstyrelsen i en pressemeddelelse.

En af bilisterne har fået en kvart million i bøde, da vedkommende blev stoppet i et køretøj på danske nummerplader, der ikke var indregistreret. Ej heller havde bilisten betalt afgifter eller tegnet forsikring.

Under kontrollen havde Motorstyrelsen fokus på både danske og udenlandske køretøjer med det formål at sikre, at de er registreret rigtigt, og at der er betalt registreringsafgift.

Netop registrerings- og afgiftsforhold, der var i uorden, har betydet, at flere bilejere har fået inddraget deres nummerplader.

Derudover blev der knaldet en række autocampere, der ikke fulgte indretningsreglerne, ombyggede varebiler og udenlandske køretøjer, som ikke var registreret korrekt.

Til Ekstra Bladet uddyber Motorstyrelsen, at 89 køretøjer er blevet kontrolleret. Fire har fået inddraget nummerpladerne, fordi de har været indregistreret forkert og 22 har fået en bøde.