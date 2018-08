Stor redningsaktion: Drivende og forladt motorbåd fundet

Mand frygtes at være faldet over bord fra sin båd

En større redningsaktion er søndag aften i gang i Faxe Bugt, hvor en drivende og forladt motorbåd er blevet fundet.

Bådens ejer frygtes derfor at være faldet over bord. I båden fandt man nogle personlige genstande, og mandens pårørende har oplyst til myndighederne, at han sejlede ud fra Ishøj lørdag omkring klokken 16.

Han søges nu fra luft og til havs. I aktionen deltager Flyver- og Marinehjemmeværnet, Kystredningstjenesten, redningshelikopter og fartøjer fra Forsvaret. Derudover er der blevet indsat en svensk helikopter.

- Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvor manden er. Men der er selvfølgelig den risiko, at han er faldet i vandet i et område ud for den sydligste del af sundet, siger vagtholdsleder hos Forsvarets Operationscenter Michael Horn til Ritzau.

Han har rygende travlt og i skrivende stund ikke tid til at uddybe overfor Ekstra Bladet, hvordan operationen skrider frem.

Både en dansk helikopter, en svensk helikopter, og et propelfly fra Hjemmeværnet søger efter manden fra oven. To fartøjer fra Marineværnet, et patruljefartøj og yderligere en båd hjælper til.

Søger vidner

Forsvaret vil i forbindelse med eftersøgningen gerne høre fra personer, der kan have set motorbåden.

- Vi leder efter en nål i en høstak, fordi det er uvist, hvor personen eventuelt er faldet over bord, og hvor langt han er drevet. Så hvis nogen skulle have set båden på vandet i tidsrummet mellem lørdag klokken 16 og søndag, må de meget gerne kontakte Forsvarets Operationscenter, siger vagtholdslederen til Ritzau.

Hvis man mener at have set motorbåden, kan Forsvarets Operationscenter kontaktes på 72 85 00 00.

Ekstra Bladet følger sagen og forsøger at få en kommentar fra Københavns Vestegns Politi.