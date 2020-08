Stor redningsaktion: Én person omkommet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En person er torsdag afgået ved døden, efter vedkommende faldt i vandet fra en båd ud fra Vesterø Havn på Læsø.

Det bekræfter Nordjyllands Politi over for Ekstra Bladet.

Baggrunden for ulykken er, at tre personer har været ude at sejle i en jolle. Den ene person faldet i vandet, hvorefter de to andre, forsøger at redde vedkommende op.

Det medfører, at jollen kæntrer.

- En speedbåd kommer forbi med to personer, og de forsøger at redde de tre op af vandet. Men også speedbåden kæntrer, siger Poul Fastergaard, vagtchef.

Efterfølgende blev en storstilet aktion sat i gang, hvor både helikopter og dykker blev kaldt til stedet.

Redningsmandskabet fik reddet fire personer op, men den sidste klarede det ikke.

De pårørende er endnu ikke underrettet, og derfor ønsker myndighederne ikke at oplyse yderligere.

Personerne røg i vandet en sømil ude, hvilket svarer til cirka 1,9 kilometer.

Anmeldelsen kom 16.03.