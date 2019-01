Stor redningsaktion i Sverige: To personer gået gennem isen

En storstilet eftersøgning er for øjeblikket i gang i Sverige, hvor to personer er gået gennem isen på en sø. To helikoptere er sendt til stedet sammen med fire ambulancer og politi-patruljer.

Også dykkere deltager i redningsaktionen, der er en kamp mod tiden i det kolde vejr.

Ifølge den svenske avis Expressen udspiller dramaet sig i en sø i Melleruds Kommune.

Det er endnu sparsomt med meldinger.

Dybt chokeret

Men Thomas Fuxborg, der er politiets talsmand i Region Vest, oplyser, at to personer er gået gennem isen.

- Det er lykkedes den ene person at redde op af vandet. Personen kunne løbe til et hus og slå alarm. Den pågældende person er meget chokeret, oplyser pressetalsmanden til den svenske avis.

Denne person var stærkt nedkølet og er blevet kørt på sygehuset.

Ved 15-tiden var den anden person endnu ikke fundet.

Også i Danmark har der lørdag eftermiddag været meldinger om, at børn er set ude på flere søer i Midt og Vestsjællands Politikreds. Politiet advarer i stærke vendinger om, at isen ikke kan bære, og at det ikke er sikkert at færdes på isen.

Politikredsen har fået anmeldelser om at børn er gået ud på isen af søer i politikredsen i dag.. Det er IKKE sikkert at gå på isen nogen steder, så det skal man ikke gøre.

Vagtchefen Midt- Vestsjællands politi. — Midt-Vestsj. Politi (@MVSJPoliti) January 26, 2019

Opdateres