Stor redningsaktion indstillet: Oppustelig genstand fundet

Opdateret kl. 18.53: Eftersøgningen ud for Søndervig Strand i Vestjylland er indstillet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Både indsatsleder fra Bornholms Politi og beredskabsstyrelsen har i flere timer været til stede i havet ud for Dueodde strand, efter en gummibåd med en mand angiveligt skulle være set i vandet.

Nu har man valgt at afblæse eftersøgningen fortæller vagthavende ved Bornholms Politi.

- Vi har fået fortalt, at der er fundet noget, der minder om et oppustligt badedyr eller anden genstand fra Forsvaret, og derfor har vi valgt at indstille eftersøgningen.

Man vurderer derfor, at der ikke er grund til søge efter en person længere.

Den vagthavende fortæller, at anmeldelsen gik på en mand, der var blevet set i en gummibåd, og man derfor ledte efter personen.

Det var en stor aktion, hvor der både var flere skibe og redningshelikoptere involveret. Den ene er fra det danske forsvar, mens den anden er fra Sveriges Kystredningstjeneste.

Eftersøgning efter formodet person i vandet ud for Dueodde på Bornholm. @forsvaretdk har indsat flere skibe og en redningshelikopter. #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) July 29, 2018

Flere redningsaktioner

Tidligere var der også meldinger om en mand i havsnød ved Søndervig strand. Manden blev set af en livredder, som indgav anmeldelsen. Det fortalte vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi Bjarne Askholm.

- Der er en livredder, der har indgivet en anmeldelse om en person i havsnød, så vi er til stede og leder efter personen med helikopter.

Politiet har dog indstillet eftersøgningen. Det skriver de på Twitter.

Redningsaktion ved Søndervig netop afsluttet. Ingen fundet - helikopteren har gennemfløjet området flere gange, og politi samt livreddere har forhørt alle på stranden, om man savnede en person. Ingen meldt savnet. Stor ros til livredderne for god assistance. Vagtchefen #politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) July 29, 2018

Ifølge politiet har man forhørt alle på stranden, om de manglede et familiemedlem eller ven, men ingen har meldt tilbage.

Det er ifølge Bjarne Askholm set før, at folk bare selv er gået op fra vandet, og derfor slet ikke har været i nød.

Opdateres.