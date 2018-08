Stor redningsaktion: Mand tog lang svømmetur

Der var massere af politi og redningsmandskab ved Kastrup Søbad 'Sneglen' i Dragør her til formiddag. Heldigvis var der i dag ingen at redde. Den 'forsvundne' mand havde blot svømmet sig en god lang tur på to timer.

Dragør var her til formiddag spækket med politi, ambulancer og redningsmandskab. Her efterforskede de en mulig drukneulykke ved Kastrup Søbad 'Sneglen' på Amager. En borger var nemlig blevet bekymret, da hun havde lagt mærke til en mand, der var gået i vanden og ikke kommet tilbage. Manden havde efterladt sin tøj ved badeanstalten, fortæller Carsten Reenberg, vagtchef ved Københavns Politi.

Her over to timer senere, er historien heldigvis endt lykkeligt.

- Jeg kan fortælle, at den forsvundne mand er hjemme i god behold. Han havde blot taget sig en god lang svømmetur på over to timer, siger vagtchef Carsten Reenberg og fortsætter:

- Det er imponerende, at man kan være i vandet så længe, men heldigvis var der ikke sket noget, og det er vi jo glade for.